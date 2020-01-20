270 ألف مستخدم للنقل عبر مدن الدولة برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قالت هيئة رأس الخيمة للمواصلات إن عدد الركاب المستخدمين للنقل عبر مدن الدولة بلغ خلال العام الماضي 270 ألف راكب، وذلك على 5 خطوط رئيسية إلى كل من العاصمة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين.

وأكدت الهيئة أنها تسعى خلال الفترة المقبلة لإبرام الاتفاقيات الخاصة بتسيير الحافلات وإيجاد الخطوط الموجهة إلى إمارة الفجيرة بهدف تغطية كافة إمارات الدولة لخدمة نقل الركاب والمتعاملين وتقديمها وفق أعلى المعايير والمستويات.

وقال المهندس إسماعيل البلوشي مدير عام الهيئة: إنها تحرص على تعزيز ودعم قطاع النقل العام في إمارة رأس الخيمة وتطوير منظومته للأعوام 2020 -2025 باعتماد المشاريع الجديدة والحديثة التي تقدم أفضل خدمات النقل للمتعاملين، منها الخاصة بخدمات النقل بين المدن التي توفر وتسهل عملية تنقل المتعاملين من إمارة رأس الخيمة وإلى مختلف إمارات الدولة.

وذكر أن الهيئة تحرص على إجراء دراسة شاملة عن أعداد المستخدمين لمختلف أشكال أسطول النقل المتاح لديها من مركبات أجرة وحافلات والليموزين وغيرها خلال كل عام، بهدف التعرف على لحجم الإقبال عليها والعمل على دعم هذا الحجم من الإقبال في شتى الوسائل المتاحة سواء بزيادة أعداد المركبات أو الخطوط وغيرها، وذلك بعد اعتماد الخطط الجديدة والمشاريع التي تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع والمستخدمين.

وأشار إلى أن قطاع النقل بين المدن الذي وفرته الهيئة لخدمة المستخدمين للحافلات التابعة لها، والذي خصص 5 خطوط رئيسية إلى كل من العاصمة أبوظبي وكذلك دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين لقي إقبالاً جيداً خلال العام الماضي خاصة بعد أن استقبلت الهيئة طلبات من قبل شريحة من المستخدمين الراغبين في توفير وسائل نقل ممثلة في حافلات نقل عامة من وإلى الإمارات الأخرى.

وذكر المهندس إسماعيل البلوشي أن الهيئة حرصت خلال العام الماضي على تسيير خط جديد إلى العاصمة أبوظبي، وذلك خلال نهاية الأسبوع ابتداء من يوم الخميس ولغاية السبت، فضلاً عن الإمارات الأخرى، حيث لاقت الخدمة إقبالاً لافتاً من المستخدمين من مختلف الشرائح، وبلغ عدد المستخدمين لحافلات النقل بين المدن 270 ألف راكب مع تسير 16 حافلة للخطوط المستخدمة، وذكر أن الهيئة تبحث الفترة المقبلة إمكانية تسيير خط جديد إلى مدينة العين.

ولفت البلوشي إلى أن الإقبال على خدمة حافلات النقل بين المدن ارتفع العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بالعام 2018، الأمر الذي دعا المعنيين في الهيئة إلى إعادة النظر في الخطوط وأعداد الرحلات المسيرة إلى تلك المدن، حيث قامت بعمل دراسة تتمثل في تشغيل تلك الحافلات بشكل يومي بهدف خدمة الشرائح المستخدمة لهذه الوسائل وتقديم أفضل خدمات النقل المتاحة وتعزيز أواصر التعاون والتفاهم بين الجهات الحكومية .

وذكر أن الهيئة وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي لتسيير رحلات على خط أبوظبي رأس الخيمة لتسهيل انتقال الركاب بين الإمارتين، حيث تتحرك الحافلة في تمام الساعة 10 ص، وأخرى 3 م بسعر 45 درهماً، ومن أبوظبي إلى رأس الخيمة في تمام الساعة 2:30 ظ، و7:30 م بسعر 35 درهماً.