أبوظبي (الاتحاد) عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اجتماعه الأول للعام 2020 في مقره الرئيسي بأبوظبي، برئاسة معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث اطلع المجلس على مؤشرات الأداء العامة للهيئة وما تم إنجازه من مبادرات في العام 2019.

كما اطلع المجلس على مبادرات الهيئة للعام 2020، والتي جاءت داعمة للقطاع السياحي للدولة، وتوجيه قطاع شؤون الأجانب والمنافذ بالتحضير اللازم لاستقبال إكسبو 2020، بما يضمن سهولة دخول الزائرين من منافذ الدولة ويعكس مستوى التطور الحقيقي في مستوى أداء الخدمات ويعزز الريادة التي بلغتها الدولة في المجال الخدمي، مؤكدة على أهمية جودة الخدمات. وأشار معالي علي بن حماد الشامسي إلى أهمية بناء مبدأ الشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص، وتوظيف تلك الشراكة بما يخدم الارتقاء بمستوى الخدمات وخلق مجهود تكاملي ومنظومة عمل تخدم أجندة الدولة وتحقق أهداف حكومة دولة الإمارات، مشيراً معاليه إلى أن الاستعداد للخمسين سنة القادمة يتطلب قدراً من التنسيق والشراكة المنتجة القادرة على خلق آليات عمل للرؤية القادمة للدولة.

كما قام أعضاء مجلس الإدارة بتفقد وحدة المتابعة والمراقبة بالإدارة العامة للجنسية، وآلية عملها في قراءة مؤشرات الأداء العام وإسعاد المتعاملين وإخضاعها للتحليل خروجاً بفرص التحسين المستقبلية للخدمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الهوية والجنسية» تستعرض مبادرات 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.