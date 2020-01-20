نائب رئيس الوزراء البحريني يستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية

المنامة (وام) استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في مكتبه بقصر القضيبية في العاصمة المنامة، عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، خلال اللقاء، بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تقوم على أسس راسخة، وعلى تنسيق وتعاون وتشاور دائم حول القضايا موضع الاهتمام المشترك. ومن جانبه، أكد عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، حرص قيادة دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العلاقات الثنائية.

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