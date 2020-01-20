الإمارات تشارك في اجتماع عربي معني بـ«منطقة التجارة الحرة»

القاهرة (وام) تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

شاركت في الاجتماع عهود عبيد باحث قانوني بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وأكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيراً إلى أن إعداد هذا الملحق ستكون له انعكاسات إيجابية على منطقة التجارة الحرة.

وقال: إن الأمانة العامة تلقت ملاحظات من سبع دول عربية، إضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة، بهدف وضع المسودة في صورتها النهائية.

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