انطلاق الاختبارات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أطلقت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم الاختبارات النهائية للدورة العشرين التي يتنافس فيها 328 متسابقاً ومتسابقة، وتنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة وعضو مجلس أمناء الهيئة الدولية للتسامح، أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم تواصل نجاحاتها عاماً بعد عام من خلال كم كبير من المتسابقين الذين وصلوا لهذه المراحل من الجائزة.

وأضاف: جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبفضل الجهود المبذولة، أصبحت من الجوائز المهمة، وتضم الكثير من المبدعين والمتميزين سواء من الحفاظ أو القائمين على مراكز التحفيظ وغيرهم، مشيداً بالرعاية التي تلقاها الجائزة منذ تأسيسها إلى الآن.

وأشار أحمد سبيعان الأمين العام لجائزة رأس الخيمة للقرآن رئيس اللجنة العليا المنظمة إلى أن الجائزة ستختبر خلال هذه الفترة 328 متسابقاً، منهم 185 من الإناث و143 من الذكور في 9 مسابقات مختلفة، منها مسابقة القرآن الكريم ومسابقة مزامير آل داود ومسابقة الحديث الشريف وغيرها.

وأضاف: الاختبارات النهائية تقام في مسجد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وفي مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة وتستمر حتى 21 من الشهر الحالي، وسط أجواء من التنافس والتميز.

وتابع: لجنة التحكيم للذكور تتكون من ثلاثة محكمين من ذوي الخبرة والتخصص، وهم: الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس لجنة التحكيم، والشيخ الدكتور صالح موسى جيبو، والشيخ عبدالله الأنصاري، وتتكون لجنة التحكيم للإناث من منى المرزوقي وناجية الزعابي وفاطمة عبد العزيز، مشيراً إلى أن الكثير من أولياء الأمور والجمهور يحرص على متابعة فعاليات الجائزة والاستماع للمتسابقين والأصوات الجديدة التي تصدح بكتاب الله في المسجدين المذكورين، داعياً الجمهور لمتابعة الجائزة وحضور جلسات الاختبارات والتي تأتي تحفيزاً لباقي الطلاب بمراكز التحفيظ وغيرها. من ناحية أخرى، استقبلت مراكز مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم الطلاب الجدد في مختلف مراكزها القرآنية وحلقات المساجد التابعة لها المنتشرة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، وخصصت المراكز والحلقات مقاعد الدراسة لجميع فئات المجتمع ابتداءً من عمر 5 سنوات فما فوق، وشملت مختلف الجنسيات من المواطنين والمقيمين، حيث تم استقبالهم في 28 مركزاً وحلقات قرآنية في جميع مناطق الإمارة.