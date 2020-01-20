القائمة بأعمال السفارة الأسترالية: ممتنون لدعم الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت جولي شامس القائمة بأعمال السفارة الأسترالية لدى الدولة، أن حكومة أستراليا في غاية الامتنان والتقدير لتدفق الدعم لأستراليا وللشعب الأسترالي استجابةً لحرائق الغابات.

وقالت: «إن أستراليا مهيأة ومزودة بالموارد لمجابهة الأزمات، ولكن نطاق وتأثير هذه حرائق الغابات لم يسبق لها مثيل. في هذا الوقت العصيب، شهد العالم أيضًا على أفضل ما في أستراليا من رجال الإطفاء الشجعان، والمتطوعين، والتدفق الهائل من الدعم المجتمعي، بالإضافة إلى الجهود الكثيفة والتي لا تحصى من الأفراد والمجتمعات حول العالم».

وأضافت شامس «لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وتعاطفًا كبيرين في الاستجابة لحرائق الغابات في أستراليا. إننا فعلا نشعر بالتواضع لما رأيناه من اجتماع قيادة هذا البلد وشعبه ومنظماته، بما في ذلك طيران الإمارات وطيران الاتحاد، لدعم أستراليا. وإن حملة وعبارة (تعاضد الأصدقاء) تصف بشكل رائع ما نشاهده ونشعر به في الإمارات».

وأشارت إلى أن العرض وإضاءة برج خليفة، الأربعاء الماضي، كان رسالة التضامن من دولة الإمارات العربية المتحدة ومشهداً لا يمحى من الذاكرة، لافتة إلى أنها فخورة بأن حضرت مشاهدة هذا العرض. كما سلطت الرسالة الضوء على الجهود السخية التي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي لإنشاء حملة خاصة لحرائق الغابات.