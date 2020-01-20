بلحيف النعيمي يحضر ورشة «الهندسة الاحترافية»

دبي (وام) نظمت وزارة تطوير البنية التحتية ورشة عمل بعنوان «الهندسة الاحترافية» بالتعاون مع معهد المهندسين المدنيين في المملكة المتحدة، بحضور ورعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان وقيادات وموظفي الوزارة والبرنامج وعدد من الشركاء.

وأكدت الورشة التي شارك فيها الدكتور المهندس صبيح خصاف العضو في معهد المهندسين المدنيين في المملكة المتحدة وأقيمت في مقر الوزارة بدبي، أهمية الهندسة الاحترافية وفوائد ترسيخ فكر الهندسة الاحترافي في دولة الإمارات، وسبل تمكين المهندسين من ممارسة الأعمال الهندسية بطرق احترافية، وأهمية مواكبة التوجهات العالمية في ذلك المجال للنهوض بالعمل المؤسسي والهندسي.

وذكرت نورة الكعيبي مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الورشة تأتي في إطار استراتيجية وزارة تطوير البنية التحتية الرامية إلى تعزيز الكفاءات الهندسية واكتساب المهارات التي تساعدهم على الارتقاء بالعمل والوصول به إلى أعلى مجالات التميز والتطور والابتكار ومواكبة التوجهات الهندسية العالمية، الأمر الذي يدعم توجه الدولة المستقبلي ويساهم في تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول العام 2021.

وفي السياق ذاته، وفرت نقابة المهندسين المدنيين في المملكة المتحدة خلال ورشة العمل فرصة للحصول على العضوية والزمالة الاحترافية من المجلس الهندسي في المملكة المتحدة عن طريق الاشتراك بعضويات النقابة التي تؤهل المهندس لاجتياز الاختبارات المطلوبة للحصول على لقب «المهندس المحترف».

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