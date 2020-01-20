70 مليون درهم من فاعل خير لـ«صندوق الوطن»

أبوظبي (الاتحاد) أعلن صندوق الوطن، تلقيه مساهمة عينية جديدة عبارة عن مجموعة من الأصول العقارية التي تصل قيمتها إلى 70 مليون درهم قدمها فاعل خير، وذلك دعماً لأهداف الصندوق الرامية إلى دفع مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق التطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.

وأعرب مجلس إدارة صندوق الوطن عن اعتزازه بالدعم الذي يقدمه رجال الأعمال في الإمارات للصندوق والذي يعكس حرصهم على المساهمة الفاعلة في تمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية للاستثمار في الكفاءات لتكون أكثر قدرة على المشاركة بدفع مسيرة التنمية المستدامة وصناعة مستقبل الأجيال القادمة.

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