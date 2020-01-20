3 أشهر حداً أقصى لنقل العاملين بالجهات الحكومية

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد حمد سعيد الشبلي، مدير قطاع السياسات والتطوير المؤسسي بالإنابة في هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، أن قرار جدول الرواتب الجديد حدد مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لنقل العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة للاستفادة من مزايا الجدول الجديد.

وقال الشبلي في مداخلة مع برنامج «ستوديو واحد»: إن المادة 20 من القانون 6 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية: يصدر الجدول والعلاوات والبدلات بناءً على هيئة الموارد البشرية، واليوم فرصة لمراجعة جداول الرواتب من 2007، حيث يتيح الجدول فرصة لمكافأة الموظفين المتميزين، كما أتاح تدرج الوظائف، كما تضم الدرجات الوظيفية درجات فرعية، لافتاً إلى دعم حكومة أبوظبي للتطور والأداء الوظيفي، بالإضافة إلى منح رؤساء الجهات الحكومية مكافأة الموظفين المتميزين واستقطاب الكفاءات لشغل الوظائف العامة بالحكومة.

وأضاف: وفقاً للجدول الجديد، تمت مراجعة الراتب الخاضع للاستقطاع للتقاعد، ووصل إلى 80% من قيم الرواتب المدرجة في جدول الرواتب الجديد، المحدد وفقاً لارتفاع الراتب الأساسي وعلاوة غلاء المعيشة، ما يعني زيادة نسب الاستقطاع، وزيادة المعاش في المستقبل عند التقاعد.

ولفت إلى أن الجدول يسري على الجهات الحكومية وليس الشركات، موضحاً أن الجدول الجديد يحافظ على الحقوق المكتسبة، بحيث يفيد أصحاب الاستقطاعات الأقل من 80%، فيما لن يتأثر من تصل استقطاعاتهم الحالية إلى 80% أو أكثر.

وأوضح أن الموظف يستفيد من الربط بين الراتب وكفاءته في العمل، حيث يمكن نقله إلى الدرجات الجديدة، وكذلك حصوله على الترقي المالي.

وأفاد بأن «الهيئة» تعمل على توعية المختصين في الجهات الحكومية، وتتابع نقل الموظفين على الجدول الجديد.