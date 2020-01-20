تمديد تسجيل «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» حتى نهاية مارس المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، تمديد مهلة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 31 مارس المقبل؛ لإتاحة الفرصة للمزيد من الراغبين بالمشاركة في الاستكشافات العلمية والرحلات المأهولة إلى الفضاء، نظراً للإقبال الكبير على التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وشهد التسجيل في الدفعة الثانية من «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، من بداية الإعلان في ديسمبر الماضي وحتى الآن، مشاركة واسعة للمواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار والتخصصات والقطاعات في الدولة؛ وذلك بفضل الأثر الكبير الذي حققته مهمة «طموح زايد» أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، نفذها هزاع المنصوري، على متن محطة الفضاء الدولية.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء أنه يتعين على المتقدم للانضمام إلى الدفعة الثانية من «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، أن يكون إماراتياً، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يتقن اللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية (درجة البكالوريوس، وما فوقها)، مضيفاً أن البرنامج يقبل التخصصات كافة في الهندسة، والطيران، والقطاع العسكري، والتعليم، وقطاع العلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات والتخصصات.

وقال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «إن الإقبال الكبير على الالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج، يعكس طموح أبناء وبنات الوطن وإصرارهم على تحقيق توجهات الإمارات لاستكشاف الفضاء، وتحقيق المزيد من الإنجازات في صناعة وعلوم وأبحاث الفضاء».

وأضاف الشيباني: «ماضون بعزم وقوة، نحو استقطاب كوادر إماراتية، قادرة على وضع بصمة واضحة عالمياً في استكشاف الفضاء، وتقديم إجابات علمية ومعرفية جديدة للبشرية، ورسم خطى واضحة ومستنيرة على طريق تحسين الحياة على الأرض»، مؤكداً أن عام الاستعداد للخمسين سيكون عام انطلاقة ضخمة في قطاع الفضاء الوطني، بدأت بفتح المجال للتسجيل بالدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وسيعقبها في منتصف يوليو إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، ومن ثمّ استضافة المؤتمر الدولي للفضاء، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر الإنجازات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتشكل مستقبل قطاع الفضاء بالمنطقة.

وبدوره، قال المهندس سالم حميد المري، مدير برنامج الإمارات لروّاد الفضاء: «إن خطوة تمديد التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، تأتي عقب الإقبال الملحوظ والكبير الذي شهده التقديم على البرنامج خلال الساعات الأولى من فتح باب التقديم وحتى الآن، وحرصاً على تشجيع المزيد من المواطنين والموطنات في مختلف التخصصات والأعمار كافة، للتسجيل والمشاركة في مزيد من الإنجازات والرحلات الإماراتية المأهولة إلى الفضاء».

وأوضح أنه بعد إغلاق التسجيل في الدفعة الثانية من البرنامج في الحادي والثلاثين من مارس المقبل، ستبدأ مرحلة فرز وتقييم الطلبات، ثم مرحلة المقابلات الشخصية التي ستضم 10 متخصصين، بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

وأشار إلى أن رائدي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، سيقودان جولة تعريفية في الإمارات ودول الخليج؛ لتسليط الضوء على أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، وبرنامج الإمارات الوطني لرواد الفضاء، إضافة إلى التحديات والتطلعات المستقبلية؛ للمساهمة في تشجيع الأجيال القادمة على دراسة علوم وتخصصات قطاع الفضاء المختلفة. وفي الختام، دعا المري، المواطنين والمواطنات إلى التسجيل في البرنامج للمشاركة في صنع إنجاز جديد لدولتنا الحبيبة، والمساهمة في استدامة هذا القطاع الحيوي.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، التسجيل عبر زيارة الموقع الرسمي للبرنامج من خلال الرابط التالي: https:/‏‏‏/‏‏‏www.mbrsc.ae/‏‏‏ar/‏‏‏astronaut-programme.