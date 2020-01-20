الزيودي: علاقات الإمارات والهند تاريخية

دبي (الاتحاد) شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة على رأس وفد دولة الإمارات في فعاليات مهرجان «كيرالا الأدبي» في إقليم كيرالا في الهند على مدى يومي 16 و17 يناير، كضيف شرف للمهرجان.

وركز المهرجان المقام تحت شعار «البيئة والتغير المناخي» في فعالياته على تعزيز جهود العمل من أجل البيئة والمناخ وتحفيز مشاركة فئات المجتمع كافة في هذا العمل من أجل ضمان مستقبل أفضل للبشرية. وقال معالي الدكتور الزيودي: إن دولة الهند تتمتع بتاريخ طويل من العلاقات الوثيقة مع دولة الإمارات وبالأخص في العلاقات التجارية، ولفت إلى أن دولة الإمارات عبر جهودها ونموذجها العالمي في العمل من أجل المناخ تسعى بشكل دائم لتعزيز تعاونها الدولي لتحفيز وتكثيف ودفع الجهود المبذولة في هذا المجال.

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