«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام سريلانكا

دبي (وام) تسلم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي البراءة القنصلية لدولوالا ماداجيدارا القنصل العام لجمهورية سريلانكا في دبي والمناطق الشمالية.

ورحب خلال اللقاء الذي عقد بمقر مكتب الوزارة في دبي، بالقنصل العام السريلانكي بمناسبة تعيينه، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

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