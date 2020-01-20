«زايد للرعاية الأسرية» تختتم «التعلم عبر العمل»

العين (وام) اختتمت دار زايد للرعاية الأسرية مشروع «التعلم عبر العمل» الذي استمر 4 أشهر، بمشاركة 30 من القائمين على رعاية الأطفال والشباب، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين وتطوير جودة العمل التربوي.

ويقوم المشروع، باستخدام الطرق الحديثة في تدريب وتعليم القائمين على رعاية الأطفال والشباب، بإشراف من قسم تطوير البرامج، من خلال وضع التحديات والأفكار الرئيسية للمشروع، ومن ثم توزيع الأدوار على المستهدفين، وتقسيمهم إلى فرق عمل، على أن يكون كل فريق مسؤولاً عن تحد محدد، يقوم بتحويله إلى مشروع تربوي قابل للتطبيق في مدة محددة.

ويعتبر التعلم عبر العمل، إحدى الطرق التي تستخدم لاستحداث مشاريع تربوية حديثة، تنعكس على المشمولين بالرعاية في الدار، وتجعلهم قادرين على التفاعل والاندماج في المجتمع.

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