ملتقى «المنتزهات الترفيهية» في أبوظبي غداً

أبوظبي (الاتحاد) تنظم بلدية مدينة أبوظبي في مقرها الرئيس بشارع الشيخ زايد بن سلطان بأبوظبي غداً ولمدة يومين، الدورة الثالثة من ملتقى الرؤية المستقبلية للحدائق والمنتزهات الترفيهية والذي يأتي بعنوان: معدات اللياقة البدنية وألعاب أصحاب الهمم.

ويتناول الملتقى العديد من أوراق العمل، والتي ستساهم في دعم وضع الخطط والتصورات المستقبلية لمشاريع البنية التحتية، خصوصاً في مجال إنشاء الحدائق والمنتزهات الترفيهية بما يتناسب مع متطلبات وإمكانيات أصحاب الهمم.

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