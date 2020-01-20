«جمعة ضواحي مليحة» مهرجان لدعم الأسر المنتجة

الشارقة (وام) انطلقت أمس الأول فعالية «جمعة ضواحي مليحة» التي تنظمها دائرة شؤون الضواحي والقرى بالتعاون مع بلدية منطقة مليحة ومعهد الشارقة للتراث من أمام سوق الجمعة بمليحة، وتستمر 11 أسبوعاً، حيث تقام كل يوم جمعة بهدف تعزيز قدرات الأسر المنتجة.

حضر حفل الانطلاق الذي تضمن عرضاً لفرقة المزيود الحربية وعدداً من الورش والمسابقات، خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، ومصبح سيف عوض الكتبي مدير بلدية مليحة، وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطي، وأعضاء المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وعدد من مسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة وأهالي المنطقة والزوار.

وتعكس هذه الفعالية حرص الدائرة على خدمة الأسر وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توطيد الروابط الأسرية، وطرح فعاليات متميزة.

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