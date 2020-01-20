الامارات | ورشة تدريبية عن تصميم المساكن الخاصة بأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبية عن تصميم المساكن الخاصة بأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالتنسيق مع إدارة التراخيص والبناء ببلدية دبي، ورشة تدريبية لـ14 موظفاً من موظفي المؤسسة (الفئة الهندسية)، أخيراً، بعنوان «تصميم المساكن الخاصة بأصحاب الهمم وفق معايير كود دبي».

قدم الورشة المهندس نصرالدين محمد حسن، وتركز النقاش حول محاور عدة، منها تصميم المساكن بحيث تناسب أصحاب الهمم من جميع الإعاقات، وتصميم المباني العامة الحكومية، وتصميم المرافق العامة، والتدقيق على جداول تصميم المنشآت بشكلٍ عام، بحيث تحقق اشتراطات كود دبي للبيئة المؤهلة. دار نقاش مع المشاركين في الورشة حول معايير التصميم الشامل في أعمال البناء وفقاً لكود دبي الجديد، وبرزت من خلاله روح التعاون، والعمل بروح الفريق، والرغبة في العطاء للوصول إلى أفضل النتائج، إيماناً بالالتزام بالمسؤولية المجتمعية التي تصب في إطار المصلحة العامة.