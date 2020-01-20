الامارات | «نيابة دبي» تعقد اجتماعاً لتقديم أفكار نوعية لتطوير العمل المؤسسي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري، تعكس مستوى الشفافية لحكومة دبي، إلى جانب طموحها الذي يبلغ عنان السماء، فهي حكومة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولن ترضى سوى بالريادة والمراكز الأولى. وأضاف أنه من هذا المنطلق عقدنا اجتماع القيادة الاستراتيجي مع جميع أعضاء النيابة ومديري الإدارات، استعداداً لتقديم الأفكار النوعية والمتميزة في مجال تطوير العمل القضائي والمؤسسي، وتأكيداً على وضع الخطط والقرارات المدروسة من أجل تبني الأفكار المبتكرة وتطبيقها بالشكل الصحيح، ما يؤثر إيجاباً في مسار العمل ومستوى سعادة المتعامل والمجتمع. وأكد أن «النتائج التي ظهرت أخيراً تدفعنا لأن نكثف الجهود، ونبذل المزيد من أجل تحسين مستوى خدمات المتعاملين، وأن ترقى لطموحاتهم كدائرة متجددة تتوق للريادة في كل مجالاتها، ولا ترضى إلا أن تكون على خط المنافسة وضمن المراتب الأولى». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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