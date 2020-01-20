الامارات | «جمارك دبي» تنفذ خطة تطوير شاملة للخدمات الجمركية

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي» تنفذ خطة تطوير شاملة للخدمات الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة جمارك دبي أنها بصدد تنفيذ خطة تطوير شاملة لخدماتها الجمركية، تشمل تعزيز القدرات التقنية والموارد البشرية، بهدف تعزيز سعادة المتعاملين، وفق مدير إدارة إسعاد المتعاملين، إدريس بهزاد.

وتأتي تلك الخطوة عقب إعلان جمارك دبي ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة، في نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري، الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أول من أمس.

وقال بهزاد لـ«الإمارات اليوم» إن جمارك دبي ستعمل على تعزيز التواصل مع المتعاملين خلال المرحلة المقبلة، لتمكينهم من الحصول على أفضل مستوى من الخدمات الجمركية المتميزة، وذلك من خلال قنواتها المتعددة لتقديم الخدمات، التي تحرص على تطويرها باستمرار عبر الارتقاء بمستوى أداء منصات خدمة المتعاملين في مراكزها الجمركية، وتطوير الخدمات الجمركية الذكية، بما يضمن تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة واختصار الوقت والجهد اللازم للحصول عليها دون تأخير.

وأضاف: «سيشمل تطوير الخدمات المقدمة للعملاء كل العناصر التي تكفل إسعادهم، وفي مقدمتها الارتقاء بمستوى قدرات الموظفين لتعزيز قدرة المتعاملين على زيادة عائدهم المالي من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، وسيتواصل العمل على تطوير الخدمات الذكية وتحسين كفاءتها، لتمكين المتعاملين من الاستفادة المثلى منها للحصول على الخدمات عبر الأجهزة الذكية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لمواكبة التطوير الشامل لكل الأنظمة الذكية للدائرة، التي نعمل على تحسين كفاءتها باستمرار من خلال استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي».

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وأكد أن الدائرة تعمل على تعزيز تواصلها مع المتعاملين باستمرار، من خلال المبادرات التي أطلقتها لتحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها تأسيس «المجلس الاستشاري» للتواصل مع مجموعات التجارة والأعمال، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها لدعم النمو المتصاعد في تجارة دبي الخارجية، كما تعمل الدائرة لتحقيق هذه الأهداف من خلال التواصل الدائم مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل الأجنبية عبر مبادرة «ارتباط»، ما يمكننا من معرفة كل متطلباتهم لتطوير تجارتهم واستثماراتهم في دبي.

سعادة المتعاملين

أكد مدير إدارة إسعاد المتعاملين في جمارك دبي، إدريس بهزاد، أن الدائرة تحرص على رصد مدى سعادة المتعاملين بالخدمات الجمركية المقدمة لهم، من خلال مؤشر إسعاد المتعاملين والمتسوق السري للجهات الحكومية في دبي، ما يمكّننا من العمل سريعاً على معالجة أي معوقات تحول دون تقدمنا المستمر في إسعاد المتعاملين، ويرشدنا إلى الإجراءات المطلوبة لتلبية مطالبهم.

«مجلس استشاري» و«ارتباط» للتواصل مع التجار ومجالس العمل الأجنبية لتطوير استثماراتهم.

تطوير أداء منصات خدمة العملاء في المراكز الجمركية والخدمات الذكية، لاختصار الوقت والجهد.