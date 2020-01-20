الامارات | «طرق دبي» تطلق خدمات جديدة وتحسينات على تطبيقاتها الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطلق خدمات جديدة وتحسينات على تطبيقاتها الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات عدداً من الخدمات والتحسينات على تطبيقاتها الذكية، بهدف تطوير تجربة المتعاملين عبر تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات بأبسط الطرق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين لتوفير الوقت والجهد، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة من خلال التطبيقات الذكية نحو 485 ألفاً و429 معاملة في العام 2019.

وأوضحت الهيئة أن تطوير وتحسين تجربة المتعاملين على التطبيقات الذكية في الفترات الأخيرة ساهم بشكل فعّال في تحقيق إنجاز كبير وهو فوز الهيئة بالمركز الثاني بمعدل 89.3% ضمن مؤشرات نتائج سعادة المتعاملين الذي نفذه المجلس التنفيذي على مستوى حكومة دبي، مشيرة من جانب آخر أنه تم إطلاق 25 من الخدمات الجديدة والتحسينات على تطبيقات الهيئة الذكية المتمثلة

بـ«هيئة الطرق والمواصلات RTA Dubai»، و«دبي درايف»، و«قطاع الأعمال» و«سهيل» لإثراء تجربة المتعاملين وتحسين جودة الخدمات الحالية المقدمة على القنوات الرقمية والتي تشكل أهمية كبيرة للمتعاملين، منها تحديد مواقع المواصلات العامة القريبة في اللحظة الآنية، وربط أخبار الهيئة المتوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق «سهيل»، فضلاً عن إجراء تحسينات على النسخة الرقميّة من رخصة القيادة، وبطاقات تسجيل المركبات، وشهادات لوحات الأرقام المميّزة، وخدمات سالك، والمواقف، وترخيص المركبات والسائقين، والاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها بطريقة سهلة و آمنة، وغيرها الكثير من الخدمات الذكية،

وأضافت أن الهدف من توفير الخدمات الإلكترونية والذكية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقاتها الذكية، هو تبسيط إنجاز الخدمات والمعاملات خلال هذه القنوات الرقمية وجعلها في متناول اليد دون الحاجة إلى الاتصال بمراكز إسعاد المتعاملين أو مراجعتها، وتحقيق غايات الخطة الاستراتيجية للهيئة «2019 – 2023» بتحقيق الريادة في إسعاد المتعاملين والتحول الرقمي.