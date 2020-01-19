عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز الصداقة والتعاون مع أميركا

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والحرص المستمر على تعزيزها، وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه، اليوم الأحد، في برلين، معالي مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، والدور المهم لمؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا.

حضر اللقاء، سعادة سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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