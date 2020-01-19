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عبد الله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على تعزيز مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تعزيز مجالات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة، والعمل المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك، خلال لقاء سموه، اليوم الأحد، في برلين سعادة شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها بين الجانبين.
واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الشأن الليبي ودور مؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة الليبية.

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من جانبه، أشاد سعادة شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بالدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات دعماً لجهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد تسوية سلمية للأزمة في ليبيا.
حضر اللقاء، سعادة سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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