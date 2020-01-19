توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام خاصةً شمالاً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة ليلاً، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الثلاثاء خاصة على المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة ونشطة على البحر غرباً. اقرأ أيضاً... «شرطة أبوظبي» تدعو السائقين للحذر خلال تساقط الأمطار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار الاثنين والثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.