الامارات | وفاة مواطنة بعد 5 أيام من وفاة زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطنة بعد 5 أيام من وفاة زوجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت مسنة مواطنة من سكان إمارة دبي بعد خمسة أيام من وفاة زوجها متأثرة بحالتها الصحية وكبر عمرها.

وقال مدير خدمة جنائز الإمارات عبد الله المرزوقي لـ "الامارات اليوم" إن الخدمة تلقت رسالة نصية تتعلق بنشر إسم مواطنة مسنة توفيت نتيجة كبر سنها وحالتها الصحية في صفحات الخدمة عبر "السوشيال ميديا".

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وأضاف أنه أثناء التثبت من الإسم تبين أن المتوفية لحقت بزوجها بعد خمسة أيام من وفاته حيث نشرت الخدمة اسم زوجها ضمن المتوفيين الأسبوع الماضي.

وأوضح أن وفاة الأم بعد الأب أصاب أفراد الأسرة بالصدمة نتيجة لفقدان والديها خلال أيام معدودة.

وأشار إلى أن نشر أسماء وصلة القرابة بين المتوفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحدث تفاعلا كبيرا من المتابعين لمعرفة أسباب الوفاة تضامنا مع أسرهم وحزنا على المتوفيين.

