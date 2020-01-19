الامارات | إنقاذ سائق شاحنة حاصرته مياه الأمطار يومين دون طعام وشراب في مدينة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سائق شاحنة حاصرته مياه الأمطار يومين دون طعام وشراب في مدينة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق "إنقاذ الإمارات" سائق شاحنة آسيوي الجنسية حاصرته مياه الأمطار في منطقة قصر الروضة في مدينة العين مدة يومين دون طعام أو شراب، قبل أن يصل إليه الفريق وينقله إلى أقرب سيارة إسعاف.

وتفصيلا قال قائد ومؤسس فريق "إنقاذ الإمارات"، علي الشمري، لـ"الامارات اليوم"، إن الفريق أنقذ عشرات السائقين ممن حوصروا في مركباتهم أثناء المنخفض الجوي الأخير على الدولة الأسبوع الماضي، ولفت إلى أن الفريق تلقى أكثر من ألف بلاغ عبر التطبيق الذكي "إنقاذ الإمارات" عن مركبات غارقة في الأودية والطرقات والمناطق السكنية وسائقين محصورين في جميع مناطق الدولة.

وأوضح أنه أثناء قيامه بتفقد المركبات الغارقة والمعطلة في قصر الروضة في العين، يوم السبت الأسبوع الماضي شاهد سائق شاحنة آسيوي الجنسية يعاني من التعب والإرهاق الشديد والعطش والجوع، حيث قام على الفور بتقديم المساعدة له وإخراجه من الشاحنة بواسطة فريق الإنقاذ وتسليمه إلى أقرب سيارة اسعاف كانت متواجدة في المكان لإجراء الفحوصات اللازمة.

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وأضاف أن السائق أفاد أن شاحنته تعطلت منتصف الطريق نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، ولم يتمكن من الخروج منها مدة يومين نظرا لارتفاع منسوب المياه على الطريق وغرق عشرات المركبات في المكان، ولفت إلى أنه كان ينام في كابينة الشاحنة دون أن يكون لديه طعام أو شراب باستثناء عبوة ماء صغيرة.

وأشار إلى أنه لم يتمكن أحد من العثور على السائق أو الاستجابة لاستغاثته نظرا لبعد المسافة وذهابه للنوم في الكابينة وإغلاق للنوافذ طوال الوقت حفاظا على حياته من الأمطار والرياح القوية، مضيفا إلى أنه تم تقديم الطعام والشراب للسائق والتأكد من حالته الصحية.

وأضاف أنه الفريق أنقذ مواطنة سقطت مركبتها على حافة طريق صخري على طريق جبل جيس برأس الخيمة دون تعرضها لأي إصابة، حيث فقدت السائقة القدرة على رؤية الطريق نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت على طريق الجبل يوم السبت الماضي ما أدى إلى انزلاق مركبتها وسقوطها بعمق متر ونصف على طريق صخري، قبل أن يتم إنقاذها من قبل سكان المنطقة وانتشال مركبتها من قبل فريق "إنقاذ الإمارات".