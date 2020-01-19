الامارات | مواطن يتمكن من صيد سمكة قرش بوزن 400 كيلوغراماً في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتمكن من صيد سمكة قرش بوزن 400 كيلوغراماً في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن النوخذة المواطن عيد أحمد سليمان، من إمارة الفجيرة، من صيد سمكة قرش بطول يتجاوز ثلاثة أمتار ووزنها 400 كيلو جراماً.

وأكد الصياد أحمد سليمان أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها في صيد القرش إذ تمكن سابقاً من صيد عدة قروش خلال العام الماضي والأعوام التي تسبقها.

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مشيراً إلى أنه قام بصيد سمكة القرش مساء أمس في رحلة صيد اعتيادية بأدوات بسيطة ولم يكن في حسبانه أن خيط الصيد التابع له سيواجه سمكة قرش عملاقة، مضيفاً أن العملية استغرقت منه بالتعاون مع عدة صيادين وقتا وجهدا كبيرين.