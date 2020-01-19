الامارات | عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان تقدم خدماتها لـ 257 مراجع

شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان تقدم خدماتها لـ 257 مراجع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاعت عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان، وخلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2019-2020، أن تقدم خدماتها إلى (257) مراجع، وبواقع 619 ساعة تطوعية قضاها أطباء أسنان متخصصون في تقديم الفحص والتشخيص والعلاجات لجميع المراجعين الذين وصلت لهم العيادة في ثلاث إمارات، وهي الشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

ويخطط مكتب الخدمة المجتمعية وبالتنسيق مع كلية طب الأسنان ومكتب استقطاب الطلبة بالجامعة تخصيص زيارات العيادة المتنقلة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2019-2020 حصريا إلى مدارس الدولة في مختلف مدن الدولة.

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وجاء انطلاق عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان في أكتوبر 2018 تعزيزا للدور المجتمعي لكلية طب الأسنان في الجامعة ليشمل كافة شرائح المجتمع. حيث يقدم أطباء وطلبة كلية طب الأسنان خدمات مجانية لمعالجة الأسنان وفي جميع إمارات الدولة. وتستهدف خدمات العيادة المتنقلة على وجه الخصوص كبار السن وأصحاب الهمم وطلبة المدارس وسكان المناطق النائية، لتضاف هذه العيادة إلى عيادات كلية طب الأسنان التي تزخر بها جامعة عجمان والتي تقدم العلاج المجاني يوميا لأكثر من (500) مريض من مختلف إمارات الدولة.

وتحتوي العيادة المتنقلة على عيادتي أسنان مجهزتين بأحدث الأجهزة وجهاز أشعة سينية وجهاز تعقيم وكلها مطابقة للمعايير العالمية، ومصعد متحرك مخصص لذوي الهمم يستطيعون من خلاله الوصول إلى داخل العيادة والاستفادة من كل ما توفره العيادة من أنواع التشخيص والعلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان قد تم تمويله من قبل مؤسسة العجماني للأعمال الخيرية، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية. أما الشركة المصنعة للعيادة فهي "الشركة العلمية للصناعات".