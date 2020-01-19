- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن صور- فيديو| نظرة على جناج بيرو في معرض إكسبو 2020
كان تصميم Habitare Arquitectura e Ingenierí بالتعاون مع Studio 17 الفائز لجناح بيرو لمعرض إكسبو دبي 2020 القادم.
واعتمد التصميم على مفهوم لاستحضار الانتقال الذي مرت به البلاد خلال تاريخها، تغذيها العديد من التأثيرات التي تشكل هوية البلد.
وتمثل الخطوط المنحنية التي تهيمن على التصميم المعماري للجناح المسار المتعرج الذي سلكته بيرو طوال تاريخها، وهو مسار لا حصر له مرصوف بالتأثيرات والأحداث المتعددة التي شكلت هويتها.
وتؤكد بعض التفاصيل، مثل جدار الجناح، على العلاقة بين البيرويين وفنهم المنسوج على مدار التاريخ، وهو نشاط أصبح متشابكًا مع كل جانب من جوانب الثقافة البيروفية.
وعند دخول الجناح، ستصادف جدرانًا ضخمة مستوحاة من أنقاض مدينة كيلاب التي تؤدي إلى عالم من الأحاسيس والخبرات تمثل البيرو بتاريخها وثقافتها، بحسب موقع archdaily.
كانت هذه تفاصيل خبر صور- فيديو| نظرة على جناج بيرو في معرض إكسبو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.