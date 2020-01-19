كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن صور- فيديو| نظرة على جناج بيرو في معرض إكسبو 2020

كان تصميم Habitare Arquitectura e Ingenierí بالتعاون مع Studio 17 الفائز لجناح بيرو لمعرض إكسبو دبي 2020 القادم.

واعتمد التصميم على مفهوم لاستحضار الانتقال الذي مرت به البلاد خلال تاريخها، تغذيها العديد من التأثيرات التي تشكل هوية البلد.

وتمثل الخطوط المنحنية التي تهيمن على التصميم المعماري للجناح المسار المتعرج الذي سلكته بيرو طوال تاريخها، وهو مسار لا حصر له مرصوف بالتأثيرات والأحداث المتعددة التي شكلت هويتها.

وتؤكد بعض التفاصيل، مثل جدار الجناح، على العلاقة بين البيرويين وفنهم المنسوج على مدار التاريخ، وهو نشاط أصبح متشابكًا مع كل جانب من جوانب الثقافة البيروفية.

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وعند دخول الجناح، ستصادف جدرانًا ضخمة مستوحاة من أنقاض مدينة كيلاب التي تؤدي إلى عالم من الأحاسيس والخبرات تمثل البيرو بتاريخها وثقافتها، بحسب موقع archdaily.