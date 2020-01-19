كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا شهدت متاجر المجوهرات في دبي صفر جرائم؟

قال أصحاب متاجر المجوهرات في دبي إن الالتزام بمتطلبات شرطة دبي الصارمة لمراقبة متاجرهم بأحدث التقنيات يضمن أن تكون آمنة بنسبة 100 في المائة.

وتأتي تصريحاتهم في أعقاب إعلان شرطة دبي يوم السبت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات سطو في متاجر الذهب والمجوهرات في دبي في عام 2019.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية في شرطة دبي: “في العام الماضي، حددنا مهلة زمنية لعدد 321 شركة لتنفيذ الشروط الأمنية الجديدة في خطوة لتحقيق صفر في المائة من حوادث السرقة”.

وأضاف العميد الجلاف أن شرطة دبي تولي اهتمامًا وثيقًا بسوق الذهب ومحلات المجوهرات، بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه في اقتصاد الإمارة.

وأضاف المسؤول أن الأمر يتعلق بإجراءات أمنية مشددة: تضمن دبي تطبيق إجراءات السلامة وفقًا للمعايير الدولية وأحدث التقنيات التي تدعمها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

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وفي معرض شرحه لكيفية عمل النظام التكنولوجي، قال شملال أحمد، المدير العام للعمليات الدولية في Malabar Gold & Diamonds ، لصحيفة غلف نيوز “لقد كان الالتزام المتفاعل بشكل استباقي بنظام الإنذار المتكامل لشرطة دبي ونظام مراقبة الفيديو له دور رئيسي في هذه النتيجة الإيجابية. تتميز جميع متاجرنا بأنظمة CCTV داخلية وخارجية عالية الدقة تساعدنا على تحديد أي مخاطر. ويستخدم نظام ERP المدمج لدينا لفرض ضوابط على المخزون في جميع النقاط”.

وقال أحمد: “من خلال ضمان وجود أنظمة أمان مناسبة في متاجرنا إلى جانب تثقيف موظفينا، ساعدت متاجرنا على أن تكون آمنة وخالية من الجريمة في عام 2019”.

وقال جوي لوكاس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جويالوكاس: “نحن ممتنون للغاية لشرطة دبي على ضمان عدم ارتكاب أي جرائم في عام 2019. والأمر الجدير بالثناء هو جهدهم المستمر والتزامهم بتطوير تقنيات ذكية جديدة لتكون متاجر المجوهرات في دبي 100 في المائة خالية من الجريمة”.

وأضاف “نحن مسرورون بالابتكارات المختلفة التي يعمل عليها مختبر شرطة دبي للابتكار، لقد بذلوا جهدًا لفهم جميع القضايا الأمنية التي يمكن أن يواجهها متجر المجوهرات وتطوير أنظمة لإدارة جميع الثغرات المحتملة، ومعدل الجريمة الصفري سيساعد دبي أيضًا على الاحتفاظ بمكانتها كمدينة للذهب”.