كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يقارن انخفاض أسعار العقارات في الإمارات بدول العالم؟

سجلت دبي وأبو ظبي اثنين من أعلى الانخفاضات في أسعار العقارات في العالم، وفقًا لمؤشر نايت فرانك الأخير للمدن السكنية العالمية.

وأظهر المؤشر، الذي يغطي أسواق العقارات في 150 دولة ويتتبع الأداء في فترة 12 شهرًا من عام 2019، أن متوسط ​​أسعار أبو ظبي انخفض بنسبة 7.7 في المائة، واحتلت المرتبة 149 من بين 150 مدينة.

وكانت القدس هي السوق الأسوأ أداءً (-13.6 بالمائة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان أداء دبي أفضل قليلاً واحتلت المرتبة 146 مع انخفاض سنوي في الأسعار بنسبة 7.3 في المائة.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تستمر فيه أسعار العقارات في دبي بالانخفاض بنحو 30 في المائة مقارنة بذروتها قبل خمس سنوات.

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وقال تقرير حديث إن 2019 كان العام الرابع على التوالي لانخفاض الأسعار في جميع فئات الأصول، حيث بلغ متوسط ​​الانخفاض في أسعار البيع والإيجار ثمانية في المائة.

وقال تقرير نايت فرانك إن بودابست استعادت لقبها كأسرع مدينة في ارتفاع أسعار المنازل على مستوى العالم.

وشهدت عاصمة المجر ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 24 في المئة في العام حتى سبتمبر 2019.

وبشكل عام، كان أداء المؤشر معتدلاً وبنسبة 3.2 بالمائة، ارتفع المؤشر بأضعف معدل سنوي له منذ الربع الثاني من عام 2015.

وسجلت أكثر من 78 في المائة من 150 مدينة تتبعها المؤشر إما أسعارًا ثابتة أو مرتفعة على مدار فترة 12 شهرًا، بحسب أريبيان بيزنس.