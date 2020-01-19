افتتاح الحديقة الجيولوجية في الشارقة غداً

الشارقة (الاتحاد) تدشن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، غداً، الحديقة الجيولوجية في البحيص بالمنطقة الوسطى، التي تتميّز بتصاميم فريدة في مساراتها يمكن من خلالها التعرف على كيفية تكوّن‏ أبرز المعالم الجيولوجية في المنطقة، مثل سلسلة جبال الحَجَر، والجبال المنفردة الأخرى، والسهول الحصوية، وكثبان الرمال. وتتضمن الحديقة موقعين أثريين يسهمان في تعزيز المعرفة بتاريخ استيطان البشر لهذه المنطقة، والذي يعود إلى أكثر من 125 ألف سنة.

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