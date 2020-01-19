وفد «الإمارات للطاقة النووية» يزور شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) قام وفد من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشركة نواه للطاقة بزيارة قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي بهدف مناقشة أفضل الممارسات والخطط في أنظمة الأمن والسلامة وعمليات الدعم والإسناد في المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.

واستقبل العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية الوفد برئاسة أحمد محمد الرميثي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وجرى خلال الاجتماع بمكتب مدير القطاع مناقشة خطط تأمين محطة براكة للطاقة النووية.

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