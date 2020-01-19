«صفر» بلاغات سطو على محال الذهب بدبي

دبي( الاتحاد) نجحت الإدارة العامة لشرطة دبي في تحقيق مؤشر صفر % في بلاغات السطو على محال الذهب والمجوهرات خلال العام 2019، كما حددت مهلة لأصحاب 321 رخصة تجارية لتعديل اشتراطاتها الأمنية.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن القيادة تولي مجمع وسوق الذهب في دبي أهمية كبيرة نظراً لكونه جزءاً رئيساً من السوق الاقتصادي والسياحي للإمارة، وعبر وضع إجراءات أمنية مشددة ورادعة، إلى جانب التأكد من تطبيق إجراءات السلامة وفق المعايير العالمية وبأحدث التقنيات المدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي حفاظاً على الممتلكات وسير الأعمال، وتعزيزا للأمن والأمان.

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