براءة مشرفة من إجبار طالب على السير حافياً

أحمد مرسي (الشارقة) قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية، ببراءة مشرفة «عربية الجنسية» في إحدى المدارس الخاصة بالإمارة، من تهمة إجبار طالب على خلع حذائه وتركه حافي القدمين في المدرسة خلال فترة الظهيرة، في شكوى كان قد تقدم بها والد الطالب وأخذت مسارها القانوني.

وتمسكت المشرفة أمام المحكمة بإنكار تفاصيل الواقعة جملة وتفصيلا، واستناد الوقائع لمجرد أقوالاً مرسلة من دون أي دليل أو تقرير طبي. وقد ثبت لدى المحكمة مما قدم لها من أدلة، أن جميع الممرات والساحة الخارجية داخل حرم المدرسة وحتى الباب المؤدي مباشرة إلى ساحة الحافلات مظللة ومحمية من أشعة الشمس ومغطاة بفرش بلاستيكي عازل للحرارة وبالعشب الاصطناعي. كانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم المشرفة 10 آلاف درهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

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