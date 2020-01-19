20 حافلة جديدة للنقل العام في العين

ابوظبي (الاتحاد) أعلن مركز النقل المتكامل تشغيل 20 حافلة جديدة من نوع مرسيدس سبرنتر، وإضافة خمس خدمات إلى شبكة النقل بالحافلات العامة في مدينة العين، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء بجودة خدمات النقل العام بالحافلات وصولاً إلى شبكة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي.

وأوضح المركز أن الخدمة رقم «375» تصل بين منطقة الهير إلى سويحان مروراً بمنطقة ناهل، كما تخدم عمال العزب والمزارع الممتدة على طول الطريق ويبلغ عدد الرحلات على الخدمة 12 رحلة في كلا الاتجاهين. أما الخدمة رقم «901» من متحف العين الوطني إلى مركز القطارة للفنون، فتخدم المناطق السياحية والأثرية في مدينة العين ومنطقة وسط المدينة، وكذلك الدوائر الحكومية، ويبلغ عدد الرحلات 36 رحلة في كلا الاتجاهين.

وفيما يخص الخدمة رقم «902» من محطة حافلات العين إلى الواحة مول/‏‏ صناعية الهيلي، فهي تخدم التجمعات السكنية والعاملين في صناعية الهيلي إضافة إلى الدوائر الحكومية. ويبلغ عدد الرحلات على الخدمة 38 رحلة في كلا الاتجاهين.

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