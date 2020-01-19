أنور قرقاش: سياسات الإمارات تخولها تصدر التصنيفات العالمية

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن السياسات التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة تجعل من تصدرها سلم التصنيفات العالمية أمراً طبيعياً. جاء ذلك في تغريدة لمعاليه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال معاليه: «تصدر الإمارات عربياً لأفضل الدول في العالم لسنة 2019 تصنيف يو اس نيوز اند وورلد ريكورد وجامعة بنسلفانيا اعتماداً على معايير الانفتاح الثقافي والتنوع ومناخ الأعمال وجودة الحياة والتاريخ والمواطنة، طبيعي في ظل السياسات التي ننتهجها، ومن المهم تعزيز موقعنا عالمياً».

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