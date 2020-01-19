برنامج لإسعاد موظفي شرطة دبي

دبي (الاتحاد) ابتكرت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بقطاع التميز والريادة برنامج «U99» منذ بداية العام الجاري من أجل إسعاد الموظفين وتلبية احتياجاتهم من خلال مجموعة من المبادرات النوعية التي يتم تنفيذها على مدار العام.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي إن اختصار كلمة «U99» تعني أن الموظف هو المستهدف من كافة مبادرات البرنامج بنسبة 99%، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى إلى رفع معدلات السعادة الوظيفية إلى مستويات ريادية من خلال التركيز على الموظفين لأنهم الاستثمار الحقيقي في العمل.

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