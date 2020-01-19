سعيد بن طحنون يحضر «الهير الشتوي»

العين (الاتحاد) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ونجله الشيخ محمد فعاليات مهرجان الهير الترفيهي الشتوي الذي أقامته بلدية العين - القطاع الشمالي في منتزه الهير الترفيهي، وتخلل المهرجان معرض للأسر المنتجة وبرامج متنوعة من الفقرات والمسابقات وجوائز للحضور.

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