أحمد خليفة السويدي ونهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح بن ركاض والمري

العين (وام) حضر معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي بمناسبة زفاف حفيده محمد سالم محمد بن ركاض إلى كريمة جابر سعيد عفير المري.

كما حضر الحفل الذي أقيم مساء أمس في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المهنئين.

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