العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة خليفة سلطان علي المهيري بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة حمد غانم حمد المهيري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة أفراح زاخر بالعين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعيد بن طحنون يحضر أفراح المهيري في العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.