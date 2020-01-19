سحب 303 ملايين جالون مياه من شوارع رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة سحب 303 ملايين جالون مياه من الشوارع والمناطق المنخفضة في الإمارة خلال الأمطار الأخيرة، وشرعت الدائرة في صيانة الطرق المتضررة وتنظيف الأودية الجبلية والعبارات.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام الدائرة، أن فرق الطوارئ الخاصة بالدائرة تواصل العمل لسحب كميات المياه المتبقية، خاصة في المناطق المنخفضة القريبة من المناطق السكنية، وحتى الآن جرى سحب نحو 303 ملايين جالون من المياه، بوساطة التناكر ومضخات المياه.

وأضاف: بدأنا في صيانة الشوارع المتضررة والتي تعرضت لعملية النحر الجانبي، كما بدأنا في تنظيف مجاري الأودية وفتح العبارات، وإزالة الرمال والأحجار التي جلبتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على الإمارة.

وأشار الحمادي إلى أن الدائرة تلقت 969 بلاغاً خلال هذه الموجة، معظمها حول تجمعات المياه وبواقع 831 بلاغاً، فيما تلقت الدائرة 84 بلاغاً حول الانهيارات الرملية، و7 بلاغات حول سقوط أشجار، و3 بلاغات حول تعطل الإشارات الضوئية. وعدد من البلاغات حول الطرق.

وتابع: وفرنا 55 سيارة و70 مضخة ثابتة ومتنقلة للتعامل مع الأمطار الأخيرة التي شهدتها الإمارة، إلى جانب عدد من المعدات جرى نشرها في جميع مناطق الإمارة، ما أسهم في فتح الطرق الرئيسية التي تعرضت للأمطار وتم سحب المياه منها، وهو ما أسهم في انتظام حركة السير في معظم الشوارع، لافتاً إلى أن الدائرة حصرت الشوارع التي تعرضت للجرف وبدأت عمليات صيانتها.

وأشار الحمادي إلى أن الدائرة كثفت العمل في البحيرة الخاصة بوادي نقب، ضمن مشاريع الحماية لهذا الوادي والتي ستشتمل إنشاء 3 قنوات مائية، إلى جانب مشاريع أخرى ستنفذها بعض الجهات، بناءً على الدراسات التي أجريت على المنطقة.