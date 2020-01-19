91 مليون درهم لإنشاء حدائق وزراعات تجميلية ومماشٍ لأهالي العين

عمر الحلاوي (العين)

بدأت بلدية منطقة العين في تنفيذ 3 مشاريع كبرى في القطاع الشرقي والتي تشمل إنشاء حديقة عامة متطورة في منطقة الظاهر بقيمة 33 مليون درهم، ومشروع بناء خزان مياه معالجة لري الزراعة التجميلية في المماشي مع إنشاء 5 مماش تغطي كافة القطاع بقيمة كلية 58 مليون درهم، ومشروع إنشاء 11 حديقة مصغرة في الأحياء السكنية من ضمن مشروع تطوير وتأهيل الحدائق العامة مدينة العين في كل من أم غافة، ومزيد، والظاهر والتي تنتهي في الربع الأول من العام الجاري، من بينها 4 حدائق لأصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال استعراض بلدية العين لمشاريعها ضمن فعاليات مهرجان القطاع الشرقي في قاعة الظاهر للأفراح.

وقال المهندس يوسف البلوشي مسؤول مشاريع بالقطاع الشرقي، إن البلدية بدأت في مشروع إنشاء حديقة كبرى متطورة عامة في منطقة الظاهر بالقطاع الشرقي والتي تبلغ تكلفتها حوالي 33.326 مليون درهم، وينتهي في منتصف يونيو المقبل، وتتضمن الحديقة، ملاعب متعددة الأغراض، مضمار درجات، مناطق استراحة متعددة، مباني خدمية، مناطق ألعاب رياضية، 2 غرف تحكم، مساحات خضراء مع أشجار متنوعة وممرات مشاة، مسارات الدرجات والممارسة الرياضة علي محيط الحديقة، 2 ملعب متعدد الاستخدام، مناطق لعب «متاهة» للأطفال، مسرحا مفتوحا، مناطق تجمع الفعاليات المجتمعية، 3 مناطق مخصصة لممارسة الألعاب الرياضية.

ويتضمن المشروع الثاني إنشاء خزان للمياه المعالجة بقيمة 58 مليون درهم، وتبلغ سعة الخزان 900 متر مكعب، يخدم الزراعة التجميلية في المماشي والتي يتم إنشاؤها ضمن المشروع مع خطوط الري، ويحتوي الخزان علي محطة كهرباء فرعية، شبكة الري «مع نظام تحكم إلكتروني ذكي»، غرفة مضخات لنظام الري مع خزان مياه، ويشمل المشروع إنشاء ممشى مزيد بطول قدره 900 متر ويبدأ من جمعية العين التعاونية باتجاه الشرق، وممشى الظاهر بطول 1850 متراً يبدأ من دوار الظاهر باتجاه الشرق، وممشى طريق مزيد 7 كيلومترات يبدأ من دوار مشتل مزيد إلى دوار الشاحنات، وممشى أم غافة بطول قدره 1450 متراً يحاذي وادي أم غافة، وينتهي المشروع في الربع الثالث 2020

وتتضمن المشاريع التي تنفذ في القطاع الشرقي إنشاء 11 حديقة مصغرة في الأحياء السكنية، ضمن مشروع تطوير وتأهيل الحدائق العامة مدينة العين والتي سيتم إنشاؤها في كل من أم غافة، ومزيد، والظاهر.