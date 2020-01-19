تعاون بين «أميركية رأس الخيمة» و«تكساس»

رأس الخيمة (وام) وقعت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، اتفاقية تعاون مع جامعة تكساس في أرلينغتون، تهدف إلى إنشاء برنامج تعليمي تعاوني، لتوفير أقصى قدر من الفرص التعليمية للطلاب.

وقع الاتفاقيّة التي تمتد لثلاث سنوات، البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة الأميركيّة في رأس الخيمة، والدكتور تيك سي. ليم كبير المسؤولين الأكاديميين ونائب رئيس الشؤون الأكاديمية في جامعة تكساس في أرلينغتون.

وبموجب الاتفاقية، سيتم قبول طلاب الجامعة الأميركية في رأس الخيمة الذين أتموا بنجاح ثلاث سنوات من المنهج الجامعي، في مجال هندسة الحاسوب للالتحاق بنظيرتها في جامعة تكساس.

وقال البروفيسور العلكيم: «إن الاتفاقية تساعد طلابنا بطرق ملموسة، إذ توفر جامعة تكساس في أرلينغتون لطلابنا فرصة كبيرة لمواصلة تعليمهم في مؤسسة ممتازة في الولايات المتحدة، وتعلم المهارات الحقيقية التي يشتد الطلب عليها في سوق العمل».

وبلغ عدد الطلاب المسجلين في جامعة تكساس في أرلينغتون، نحو 60 ألف طالب للعام الدراسي 2018 - 2019، ويأتي الطلاب الأجانب من أكثر من 100 دولة.

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