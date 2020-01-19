%20 انخفاضاً في أسعار الأسماك برأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تراجعت أسعار الأسماك في أسواق رأس الخيمة أمس بنسبة 20%، مقارنة بالأسبوع الماضي مع عودة حركة الصيد لطبيعتها، واستقرار الطقس.

وأوضح خليفة المهيري، رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، أن تحسن الحالة الجوية وانخفاض الرياح وتراجع الأمواج ساعدت على استئناف عمليات الصيد ونزول الصيادين بأعداد كبيرة للبحر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة انعكست بسرعة على زيادة الكميات المعروضة من الأسماك بالأسواق، ومن ثم تراجع الأسعار وعودتها لمستويات ما قبل الحالة الجوية.

وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة تغذي الأسواق المحلية بالعديد من أنواع الأسماك، حيث يوجه حوالي 50% من إنتاج الإمارة لهذه الأسواق، فيما يتم طرح حوالي 50% من كميات الصيد في أسواق الإمارة، وتتوقف هذه النسب على كميات الصيد والعوامل المسببة لتراجع الصيد.

من ناحيته، أوضح حسن محمد، تاجر في سوق السمك، أن الأسعار تراجعت خلال اليومين الماضيين مع زيادة المعروض من الأسماك، حيث سجلت أسعار الشعري 20 درهماً والصافي 30 درهماً والبياح 20 والحمرا والجش 30 درهماً للكيلو جرام، وتراوحت أسعار القباب بين 50 ــ 70 درهماً حسب حجم السمكة، وشهدت باقي الأنواع تراجعاً مماثلاً في الأسعار، تراوح بين 20 ــ 25% مقارنة بالأسبوع الماضي.