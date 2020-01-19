أطفال اجتماعية الشارقة بـ«متطوع المستقبل»

الشارقة (الاتحاد) شارك وفد من الأطفال المتطوعين بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في ملتقى «متطوع المستقبل الاجتماعي الخليجي السابع» في مملكة البحرين، والمخصص للأطفال من الفئة العمرية ما بين 10 إلى 16 عاماً والذي استمر خلال الفترة 15 إلى 18 يناير الجاري. وشمل برامج الملتقى التطوعي الذي تنظمه جمعية البحرين للعمل التطوعي ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي، محطات تربوية وإرشادية وتعليمية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية في إطار برامج اجتماعية وتطوعية تتضمن المحطات الاجتماعية والمحطة الصحية والمحطة البيئية والمحطة العلمية ومحطة المواهب والمحطة الإعلامية.

وقالت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي: تهدف الدائرة من مشاركتها في الملتقى التطوعي للأطفال إلى تعزيز مهارات الأطفال وثقتهم بأنفسهم، مؤكدة أن أنشطة وبرامج الملتقى تأتي تكميلاً لدور مؤسسات العمل الاجتماعي في التدريب على مفهوم العمل الاجتماعي ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أبنائنا في هذه المرحلة العمرية، حيث تمت إفادة 8 أطفال برفقة مشرفتين.

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