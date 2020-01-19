«الطب الباطني» يناقش مستجدات علاج السمنة

العين (وام) نظم مستشفى «توام»، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أمس الأول، في مركز العين للمؤتمرات أعمال المؤتمر الطبي السنوي الرابع للبحث العلمي الذي عقد تحت شعار«التحديات السريرية في الطب الباطني».

واستعرض المشاركون في المؤتمر مقاومة المضادات الحيوية الناشئة في إصابات الأمراض الباطنية في المنشآت الصحية في أبوظبي والمضاعفات العصبية لجراحة السمنة والتشخيص السريري وعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن.

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