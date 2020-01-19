اختتام «عمومية العالمي للتسامح»

لشبونة (وام)

اختتمت، أمس الأول، الجمعية العمومية للمجلس العالمي للتسامح والسلام اجتماعها الأول الذي استمر يومين في العاصمة البرتغالية لشبونة.

عقد الاجتماع بالتعاون مع أكاديمية لشبونة للعلوم، بحضور معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وممثلين عن الفاتيكان والمنظمات الدولية، ومنها منظمتا «اليونسكو» وتحالف الحضارات التابعتان للأم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والأكاديميون والأفراد العاملون في مجالات التسامح والسلام حول العالم.

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان: إن الجمعية خرجت ببعض التوصيات المهمة، منها تشكيل فرق عمل للتعامل مع قضايا الشباب، ونشر قيم التسامح والسلام من خلال الشباب، والتعامل مع الإعلام، وكيفية الاستفادة من المنظومة الإعلامية علي الساحة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يخدم عملية التسامح والسلام.

كما التقى معالي الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البرتغالية لشبونة، بحضور موسى عبد الواحد الخاجة سفير الدولة لدى البرتغال مع مادالينا فيشر المديرة العامة لإدارة السياسة الخارجية، وفرايتش فيغاش مدير المعهد الدبلوماسي البرتغالي، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجمعية العامة للمجلس العالمي للتسامح والسلام في لشبونة.

وتناول اللقاء سبل دعم عمل المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومد أواصر التعاون بينه وبين الهيئات والمؤسسات البرتغالية.

وأشاد الجروان بما لمسه خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في لشبونة من قيم إنسانية.