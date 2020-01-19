انطلاق «التعليم الدولي» الأربعاء في الشارقة

الشارقة (وام) يطلق مركز إكسبو الشارقة النسخة الأكبر من معرض «التعليم الدولي 2020» الذي ينظمه ويستضيفه خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبرعاية من وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم.

وأعلن المركز تأكيد 120 مؤسسة تعليمية وأكاديمية للمشاركة في المعرض من 20 دولة، إلى جانب مشاركة أعرق الجامعات العالمية.

وسيشهد المعرض للمرة الأولى على مستوى المنطقة استضافة معرض «كارير أوتساف» الذي تنظمه «شركة كيه 2 ليرنينج ريسورسز إنديا» ويعد من أكبر أحداث التعليم العالي والإرشاد المهني في الهند.

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