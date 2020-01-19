«آل مكتوم الخيرية» تطلق حملة «قلوب رحيمة» في مصر

القاهرة (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعــي هيئة آل مكتوم الخيرية، أعلنت «الهيئة» إطلاق فعاليات حملة قلوب رحيمة، للسنة الخامسة، ضمن أنشطة «الهيئة» في مصر للعام الحالي. وأكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، أن «الهيئة» لا تدخر جهداً ولا تتأخر في تلبية أي طلب مصري، فليس هناك أي سقف محدد للتعاون، خاصة في مجال العمل الخيري، معلناً استمرار حملة قلوب رحيمة والتي وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد بإطلاقها، منذ أربع سنوات، من قبل هيئة آل مكتوم للسنة الخامسة، دون سقف محدد للميزانية، لتغطي كل محافظات مصر. وأضاف أنه تم الاتفاق مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، لتوصيل إغاثة عاجلة للوديان والأماكن النائية، مؤكداً الدعم الخيري لمحافظة سيناء التي تحتاج للعديد من الأنشطة الخيرية، وكذلك تم الاتفاق مع محافظ أسوان لتجهيز بعض وحدات الغسيل الكلوي والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بواقع 20 مشروعاً شهرياً، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لدعم المرأة المعيلة والأرملة وتحويلها إلى منتجة، وتتولى «الهيئة» توفير الخامات والآلات وشراء المنتجات النهائية.

وضمن الحملة، تتعاون هيئة آل مكتوم الخيرية مع الأزهر الشريف والجمعيات الخيرية والجهات المعنية، للقضاء على عادة الأخذ بالثأر في الصعيد، ودعوتها للتصالح بين العائلات المتخاصمة.