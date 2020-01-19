التصريح الإلكتروني للمواطنين لدخول الاتحاد الأوروبي بلا تأشيرة مطلع 2021

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أفاد الموقع الرسمي لنظام المعلومات الإلكتروني وتصاريح السفر «إيتياس» بأن مواطني 60 دولة، من بينهم حملة الجواز الإماراتي العادي، يمكنهم التسجيل إلكترونياً للحصول على تصريح إلكتروني للإعفاء من تأشيرة الدخول لـ26 بلداً أوروبياً.

وذكر الموقع أن في بداية عام 2021 يستوجب على مواطني الدولة من حملة جوازات السفر تسجيل بياناتهم إلكترونياً للحصول على تصريح للإعفاء من تأشيرة الدخول لدول «شنجن».

وأضاف موقع «إيتياس»، أن الهدف من الخطوة الجديدة تعزيز الإجراءات الأمنية، وتسهيل حركة المسافرين الذين يتمتعون بالإعفاء من تأشيرة «شنجن» في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشار الموقع إلى ضرورة أن يكون جواز السفر صالحاً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وتجديد جوازات السفر للمواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر.

وحدد الموقع أن الإماراتيين يمكنهم السفر والحصول على تصريح للإعفاء من تأشيرة «الشنجن»، والبقاء لمدة 90 يوماً خلال مدة 180 يوماً، وذلك لمرات دخول متعددة لدول الاتحاد الأوروبي.

وشملت المتطلبات للحصول على تصريح الإعفاء من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي، جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبطاقة ائتمان لسداد الرسوم، وعنوان بريد إلكتروني لتسلم التصريح الإلكتروني.

وحدد «إيتياس» ضرورة إدخال معلومات شخصية، مثل الاسم والعنوان وتاريخ ومحل الميلاد ورقم الهاتف ورقم جواز السفر وتاريخ إصداره وانتهائه وجنسية المتقدم، إضافة إلى خطة السفر التي تتضمن الدول التي ينوي المسافر زيارتها، وضرورة الإجابة عن أسئلة متعلقة بالحالة الصحية للمسافر.

وأضاف الموقع أن المتقدم بطلب الحصول على تصريح للإعفاء من تأشيرة الدخول «شنجن» عليه التأكد من صحة البيانات المدخلة، حيث إن عدم صحة البيانات أو إدخالها بطريقة خاطئة قد يعرض المسافر لإلغاء هذا التصريح أو عدم الحصول عليه.