الامارات | «شنغن»: نظام جديد للدول المعفاة من التأشيرة العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «شنغن»: نظام جديد للدول المعفاة من التأشيرة العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ دول منطقة «شنغن» بدءاً من العام المقبل، تطبيق نظام دخول جديد، عبارة عن «تصريح إلكتروني للسفر، إذ يتعين على مواطني الستين دولة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين لا يحتاجون حالياً الحصول على تأشيرات، من بينها دولة الإمارات، التقدم بطلب للحصول على «ايتاس» قبل السفر إلى الدول الأعضاء، وسيتم تطبيق هذا النظام في 2021، وتنفيذ الطلب عبر الإنترنت في أقل من 20 دقيقة.

وذكر الموقع الإلكتروني لنظام «ايتاس»، أن النظام الجديد صُمم لزيادة الأمن من خلال تجميع ومتابعة وتحديث المعلومات الضرورية للزوار من دون تأشيرة إلى منطقة شنغن. وفي الوقت نفسه من المفترض أن يقلّص النظام من الإجراءات وأوقات الانتظار المتعلقة بطلب الحصول على تصريح السفر في أوروبا ومنطقة شنغن، وسيتضمن مراجعة أمنية سريعة ومفصلة لتحديد هوية أي أفراد يمثلون خطراً على دول منطقة شنغن ومنعهم من الدخول.

وأشار الموقع إلى أن «ايتاس» ليس بمثابة تأشيرة، وإنما تصريح سفر يستهدف مراجعة سريعة وفعالة عن الأفراد الراغبين في زيارة منطقة شنغن.

ويستهدف نظام «ايتاس» مواطني الستين دولة المسموح لهم حالياً بالسفر من دون تأشيرة داخل الاتحاد الأوروبي، في حين لن يكون مواطنو دول الاتحاد الأوروبي ملزمين بالتقدم لطلب «ايتاس»، حيث يحق لهم حرية التنقل داخل المنطقة، كما لن يُطلب من مواطني الدول خارج الاتحاد الذين يحملون بطاقات إقامة صالحة بالتقدم لطلب «ايتاس» للسفر إلى دول أخرى داخل المنطقة.

وذكر الموقع أن النظام الجديد سيحقق توفيراً للوقت والجهد عبر إجراءات طلب سريعة وفعالة، وتحسين إدارة الحدود، واستكمال سياسة تحرير التأشيرات على نطاق الاتحاد الأوروبي، والمساعدة في منع الهجرة غير الشرعية، والمساعدة في تعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب.

يذكر أن تأشيرات شنغن تسمح للزوار بالسفر داخل المنطقة بأكملها دون الحاجة إلى إعادة طلب الحصول على تأشيرة لكل دولة، وكذلك يُسمح لـ60 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي الإقامة لمدة 90 يوماً في أوروبا دون الحاجة لطلب الحصول على تأشيرة على الإطلاق.

وشرح الموقع أنه يتعين على مواطني الستين دولة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين لا يحتاجون حالياً الحصول على تأشيرات، التقدم بطلب للحصول على ETIAS قبل السفر إلى الدول الأعضاء.

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وسيتعين على مقدمي الطلبات تقديم بيانات شخصية مثل الاسم واسم العائلة والاسم قبل الزواج وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد، وستشمل المعلومات الأخرى المطلوبة حالة المواطنة الحالية والعنوان والبريد الإلكتروني والهاتف والتعليم والخبرة الوظيفية والبلد الذي يعتزمون زيارته أولاً.

وستشمل المعلومات الأخرى المهمة أيضاً أموراً مثل أسئلة حول الخلفية والأهلية، والتفاصيل الطبية، ومعلومات عن الوقت الذي تم قضاؤه في أي منطقة حرب، وعمليات الترحيل السابقة والسجلات الجنائية.

وصي قانوني

اشترط نظام ETIAS بالنسبة للقاصرين، ملء الطلب من قبل وصي قانوني، وسيحتاج أفراد العائلة من البلدان الأخرى في منطقة شنغن إلى تقديم إثبات لصلة القرابة وبطاقة الإقامة، بالإضافة إلى معلومات أساسية أخرى.

وتمتد صلاحية ETIAS ثلاث سنوات أو حتى تاريخ انتهاء وثيقة السفر المستخدمة في الطلب، أيهما أسبق، وسيسمح ETIAS عادةً بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً داخل المنطقة.

ويتم تحديد سعر الطلب حالياً بكلفة سبعة يورو، أما للمتقدمين بعمر 17 سنة أو أقل، فلن يتم فرض أي رسوم عليهم.

تطبيق النظام 2021.. والتنفيذ عبر الإنترنت في 20 دقيقة.